دجلة يسحق أسوان برباعية ويحقق الفوز الأول في الدوري منذ شهرين

حقق وادي دجلة فوزا كبيرا أمام منافسه أسوان بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة 27 للدوري الممتاز.

ولم ينجح دجلة في تحقيق أي فوز في بطولة الدوري منذ يوم 7 ابريل الماضي حينما انتصر على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

واستمرت المباراة حتى الدقيقة 120 بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الدقيقة 17 من الشوك الأول واستمرت حتى الدقيقة 35 من زمن المباراة،

وسجل محمد رضا الهدف الأول لدجلة في الدقيقة الثانية والثاني في الدقيقة 11، وسجل أحمد سعيد هدف دجلة الثالث في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، واخيرا سجل أحمد عاطف الهدف الرابع في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني.

وقلص أسوان النتيجة عن طريق أحمد عبدالظاهر في الدقيقة 64

وألغى الحكم قراره باحتساب ركلة جزاء لأسوان في الدقيقة الخامسة بعدما أعاد مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

بتلك النتيجة وصل رصيد وادي دجلة لـ22 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 بفارق نقطتين عن أسوان الذي يحتل المركز الـ15.