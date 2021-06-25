وزير داخلية بافاريا: المشتبه في ارتكابه حادث فورتسبورج كان يخضع للعلاج النفسي

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قال وزير داخلية ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان، اليوم الجمعة، في فورتسبورج إن المشتبه في ارتكابه حادث الطعن بسكين في مركز المدينة كان يخضع للعلاج النفسي.