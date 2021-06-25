 وزير داخلية بافاريا: المشتبه في ارتكابه حادث فورتسبورج كان يخضع للعلاج النفسي - بوابة الشروق
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وزير داخلية بافاريا: المشتبه في ارتكابه حادث فورتسبورج كان يخضع للعلاج النفسي

فورتسبورج (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 9:28 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 9:28 م

قال وزير داخلية ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان، اليوم الجمعة، في فورتسبورج إن المشتبه في ارتكابه حادث الطعن بسكين في مركز المدينة كان يخضع للعلاج النفسي.

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