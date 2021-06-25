الأمم المتحدة تحذر من إغلاق معبر الحدود السورية مع تدهور أوضاع الأمن الغذائي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن سوريا تشهد تدهورا فى أوضاع الأمن الغذائي وهو الأسوأ من نوعه منذ بدء الحرب الأهلية، محذرة من أن شحنات المساعدات الحيوية ستتعرض للتهديد إذا تم إغلاق معبر حدودى .



وقال برنامج الأغذية العالمي "بشكل عام، مستويات انعدام الأمن الغذائي في سورية هي الأسوأ منذ بداية الصراع. اليوم يقدر من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 4ر12 مليون سوري، ويصل هذا إلى ما يقرب من 60 % من السكان الذين لا يعرفون ماذا سيأكلون غدا".



وأضاف "هذه زيادة قدرها 5ر4 مليون شخص في عام واحد فقط"، داعية إلى تمديد ترتيب الأمم المتحدة للسماح بوصول المساعدات إلى المناطق السورية التي لا تسيطر عليها الحكومة عبر تركيا.



وصرح طومسون فيري المتحدث باسم البرنامج بأن "ملايين الأرواح معرضة للخطر".



ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الترتيبات عبر الحدود، بمعبر باب الهوى، في 10 يوليو ما لم يتم تمديدها. لكن روسيا، أحد أهم حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد، قالت إنها تدعم إغلاق آخر معبر حدودي أمام شحنات المساعدات.



وتريد موسكو بدلا من ذلك، توجيه الشحنات عبر دمشق التي يسيطر عليها الأسد.