أصالة تهدي «بنحبك» إلى أهل مصر المحروسة

طرحت المطربة السورية أصالة نصري، أغنيتها الجديدة «بنحبك»، والتي تهديها إلى أهل مصر المحروسة، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».



«بنحبك» من كلمات عبدالله حسن، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عبدالله عبدالمجيد وعمرو صلاح، ومكس وماستر عبدالله عبدالمجيد.



وتقول كلمات الأغنية: «مليون تحية لمصر يحيا شعبها.. صاحب جميل طيب جميل يشبهلها.. حضن وسند ضهر وأمان دايما قوي.. كتر خيرك يا مصر بنحبك أوي».



يشار إلى أن آخر أعمال أصالة، تتر مسلسل «بنت السلطان»، وتتر مسلسل «قصر النيل»، كما طرحت قبل ذلك ألبوم «لا تستسلم» باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية.



