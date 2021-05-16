وزير الخارجية: مؤتمر برلين 2 تناول تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة الليبية

شكري عن تحفظ تركيا على خروج القوات الأجنبية من ليبيا: تحاول أن تضفي الشرعية على تواجدها

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مؤتمر برلين 2 تضمن حضور عدد كبير من الدول المؤثرة سواء على المستوى الدولي وإقليمي لتعزيز المسار السياسي لحل الأزمة الليبية من خلال التوافق الليبي- الليبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الجمعة، أن المؤتمر دعم وجود الحكومة الوطنية بأجهزتها التنفيذية، مشيرًا إلى الاتفاق والتأكيد على خروح القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية، إضافة إلى التأكيد على سيادة ليبيا على كل أراضيها ووحدتها.

وأشار إلى دعم المؤتمر للجنة 5+5 العسكرية ووقف إطلاق النار واللجنة الاقتصادية للتوزيع العادل للموارد في ليبيا، لافتًا على التوافق الدولي الواسع يتدعيم جهود الحكومة الليبية حفاظًا على وحدة ليبيا.

وعن التواجد التركي في ليبيا وتحفظها على ما جاء في المؤتمر من خروج القوات، أوضح أن القوات التركية نظامية وهي المقصودة بعدم تواجدها على الأراضي الليبية، مضيفًا أنه على تركيا أن توضح سبب سبب تحفظها.

ولفت إلى أن التحفظ التركي هو محاولة لإضفاء الشرعية على تواجد قوتها في الأراضي الليبية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن أكد خروج القوات الاجنبية والمرتزقة، فضلًا عن التعامل مع المليشيات والسلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية الليبية.



