انهيار مجمع سكني في ميامي تردد صداه في أمريكا اللاتينية

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، بأن العديد من مواطني أمريكا اللاتينية، يقال إن بعضهم سافر من أجل الحصول على التطعيم ضد فيروس المستجد (كوفيد -19) ، هم من بين المفقودين في حادث انهيار مجمع سكني في مدينة "سورفسايد" بولاية فلوريدا الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت بلومبرج إن تسعة مواطنين أرجنتينيين وستة من مواطني باراجواي كانوا في المجمع، وفقا لوزارتي خارجية البلدين. وأبلغت كولومبيا عن فقدان مواطنين ولكن بدون الإعلان عن عدد رسمي.

وقالت صحيفة ميامي هيرالد، الجمعة، إن ما لا يقل عن 30 من مواطني أمريكا اللاتينية، بما في ذلك من شيلي وكوبا وبورتوريكو، هم من بين المفقودين، وأن البعض قد سافر إلى الولايات المتحدة لتلقي اللقاحات.

وقال شهود عيان إن الكارثة وقعت بشكل غير متوقع في الوقت الذي كان فيه معظم السكان نائمين. وقال أحد الشهود إن البرج انهار ، بعد الساعة 30ر1من صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلي بقليل [0530 بتوقيت جرينتش].

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