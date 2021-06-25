بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في الغربية

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مساء اليوم الخميس، إن تظلمات الشهادة الإعدادية التي بدأت اليوم وتستمر لمدة ١٥ يومًا، تجرى في إطار إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أنه في إنجاز غير مسبوق ولأول مرة، تم توزيع التظلمات على 10 مقار في كل إدارة تعليمية، وهو ما لم يتم سابقا، حرصًا على تحقيق التباعد الاجتماعي أثناء سير التظلمات، وحفاظا على سلامة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين، وتحقيق سرعة الإنجاز منعًا للتزاحم.

وأوضح أن التظلمات، التي ستستمر لمدة 15 يوما، تبدأ يوميا من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرًا، عدا أيام العطلات الرسمية.