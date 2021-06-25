الأمم المتحدة: منصات القطاع العام الرقمية صعبة الاستخدام ولا يثق بها المواطن

قالت باولا باجلياني، منسق البرنامج الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن كل المنصات الرقمية التي تطلقها مؤسسات القطاع العام في معظم دول العالم، تعاني من صعوبة الاستخدام، وعدم ثقة المواطنين.

جاء ذلك أثناء رد باجلياني، على تساؤل لأحد المشاركين في جلسة اليوم الخميس، من المؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية، الذي تُعقد جلساته افتراضيا، والتي ناقشت "التحول الرقمي".

وسأل أحد المشاركين: "لماذا في مصر يهتم الناس بالتطبيقات الأجنبية ولا يهتمون باستخدام التطبيقات الحكومية؟"، وردت باجلياني، إن الأمر لا ينطبق على مصر فقط، ولكن كل دول العالم تعاني من هذا الأمر تقريبا.

وأضافت أن "اعتقد أن التفاوت بين الموارد والدراية العملية من قبل المواطنين بهذه الأمور مفقودة، ونحتاج خلقها حتى يسهل استخدامها مثل المنصات التجارية..جهات المستخدم في المنصات العامة غير سهلة بصفة عامة".

وأشارت إلى أن الموارد التي يستخدمها كبار صناع التكنولوجيا أسهل في الاستخدام، لذلك تجتذب الجماهير بالمقارنة بالمنصات الحكومية، رغم أنها منصات خدمات في الغالب، ويضطر المواطنون لاستخدامها.

ونصحت باجلياني القطاع العام في الدول المختلفة بخلق منصات سهلة مثل ما حدث في دولة أستونيا، "ولكن نموذج أستونيا لا يمكن نقله بدون بنية تحتية مناسبة" حسب قولها.