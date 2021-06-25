زيادة انتاج السيارات البريطانية لكن الصناعة لاتزال تعاني من آثار كورونا

أظهر بحث جديد أن إنتاج السيارات في بريطانيا في إزدياد، لكن تعافي الصناعة في البلاد من أثار جائحة كورونا لا يزال متأثرا بالعجز العالمي في الإمدادات مثل أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن المصانع البريطانية أنتجت ما يقرب من 55 ألف سيارة خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 5314 فقط في ذات الشهر من العام الماضي، لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 50 % مما كانت عليه في مايو 2019.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية إنه منذ بداية هذا العام انتجت المصانع البريطانية 429 الفا و 829 سيارة ، بزيادة 105 ألاف و 63 سيارة عن عام 2020، لكن الانتاج الإجمالي ظل منخفضًا بنسبة 9ر22 %خلال نفس فترة الخمسة أشهر من عام 2019.