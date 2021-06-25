«نايك» تتخطى توقعات السوق في أحدث نتائج أعمال فصلية

تخطت شركة "نايك" للملابس الرياضية توقعات السوق بنتائج أعمالها في الربع الأخير.

وأعلنت الشركة يوم الخميس، بعد إغلاق بورصة الولايات المتحدة، أن إيرادتها بلغت 35ر12 مليار دولار، وهو أعلى بمقدار الضعفين مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان محللون قد توقعوا أن تحقق الشركة إيرادات بنحو 11 مليار دولار للربع المالي الرابع الذي انتهى في نهاية مايو الماضي.

وحققت نايك ربحا صافيا قدره 5ر1 مليار دولار بعد خسارة 790 مليونا في نفس الربع من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم 93 سنتًا- بينما توقع المحللون تحقيق حوالي 50 سنتا فقط للسهم.

وشهد سعر السهم ارتفاعًا أوليًا تأثرا بالنتائج الربع سنوية- حيث ارتفع بنحو 4 % في تعاملات ما بعد الإغلاق في الولايات المتحدة.