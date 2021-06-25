بيريز: دوري السوبر الأوروبي مستمر وتم إجبار الأندية الإنجليزية على الانسحاب

فجر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مفاجئة بشأن موقفه الحالي من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان ريال مدريد برئاسة بيريز من الـ12 ناديًا المؤسسين لبطولة دوري السوبر الأوروبي قبل توالي انسحاب الأندية من تلك البطولة وعلى رأسها الأندية الإنجليزية بعد ضغوطات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وأبرزت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تصريحات بيريز بخصوص دوري السوبر الأوروبي، قائلًا:" الأندية الإنجليزية لم تغادر ولكن تم إجبارها على الانسحاب من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، لقد خسرت الأندية 8 مليارات يورو وتشيفرين يرفع راتبه".

وأضاف:" هناك أشخاص يتمتعون بامتيازات ويريدون الإستمرار في الوضع الحالي من أجل الحفاظ عليها، لقد أرادوا طردنا من دوري أبطال أوروبا، لكن قرار المحكمة منعهم".

وأوضح:" دوري السوبر الأوروبي ليس بطولة مغلقة، إنها بطولة مفتوحة ومستمرة، كل ما نريده منهم أن يوافقوا على الفكرة، سيكون لدى أندية مثل إشبيلية وفياريال فرصة المشاركة على سبيل المثال نظرًا للتاريخ الذي يمتلكه كل ناد".

وأشار:" عدد المشاهدين يتناقص، لذا علينا أن نبدأ البطولة مع تلك الأندية التي تمتلك المزيد من المشجعين، فمباراة روما لا تتمتع بنفس شعبية وجاذبية لقاء مانشستر يونايتد".

وأتم:" لقد فقدت كرة القدم الاهتمام لأن ليس لديها عوامل جذب وحقوق البث تنخفض وهذه مشكلة كبرى، نريد إرضاء الجميع وهذا جعل اللعبة أقل جاذبية، لقد أسسنا دوري السوبر الأوروبي «السوبرليج» بمشاركة الفرق التي تمتلك أكبر عدد من المشجعين في العالم..لأن كرة القدم تحتضر".

وتوالت الإنسحابات من بطولة دوري السوبر الأوروبي بانسحاب الأندية الإنجليزية الستة وهم أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى ميلان وإنتر ميلان واتلتيكو مدريد ولم يبق سوى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.