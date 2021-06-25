نيابة المنيا تقرر حبس المتهم بقاتل أولاد عمه 4 أيام على ذمة التحقيق

أمر المستشار حازم الشريف، رئيس نيابة أبو قرقاص، حبس المتهم بقتل أولاد عمه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، حيث أشرف على التحقيقات المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، وأجرى المتهم معاينة تصويرية لارتكاب واقعة قتل ابن عمه وزوجة ابن عمه الثاني وإصابة زوجة عمه، وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن، والعقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، والمقدم خالد شحاته وكيل فرع البحث، خشية من فتك أسرة الجاني به.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عبدالله مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد بقيام عاطل 32 سنة، مقيم بعرب السلطان حسن، بقتل أبناء عمه.