البرتغال تلغي تخفيف قيود كورونا وسط ارتفاع أعداد حالات سلالة دلتا

علقت الحكومة البرتغالية اليوم الخميس خططا لتخفيف بعض لوائحها الصحية في أجزاء كبيرة من البلاد، حيث وصلت أعداد حالات الإصابة بسلالة دلتا الجديدة إلى مستويات مثيرة للقلق.

وقالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء البرتغالي ماريانا فييرا دا سيلفا "نحن في مرحلة حرجة". وكان من المقرر تخفيف اللوائح يوم الاثنين.

إلا أن البرتغال سجلت 1556 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ شباط/ فبراير، بحسب وزارة الصحة.

وتتأثر منطقة العاصمة لشبونة بشدة على نحو خاص، مثل سيسيمبرا وألبوفيرا، حيث يزيد معدل الإصابة لمدة 14 يوما، أي زيادة عدد الحالات لكل 100 ألف شخص على مدى أسبوعين، عن 240.

وبدلا من التخفيف، تم تشديد القيود مجددا في هذه المناطق، حيث سيتم إغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 0330 مساء في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، على سبيل المثال.