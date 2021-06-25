وزير خارجية قبرص يشيد بدور الأردن في عملية السلام بالشرق الأوسط

أشاد وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، اليوم الجمعة، بدور الأردن الرائد في عملية السلام في الشرق الأوسط وسعيه لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد خريستودوليديس، خلال جلسة للحوار الاستراتيجي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن المملكة وقبرص ماضيتان في العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى تعزيز التنسيق إزاء التحديات الإقليمية بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار.

من جانبه، شدد الصفدي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، على ضرورة العمل المشترك لحل كل بؤر التوتر في المنطقة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن الانتصار على الإرهاب لن يتحقق بالجهود العسكرية والأمنية فقط، بل يتطلب حل الصراعات الإقليمية التي تسبب الفوضى التي ينتشر فيها الإرهاب وفكره.

بدوره، أشار خريستودوليديس إلى أن محادثات اليوم تطرقت إلى أطر تعزيز العلاقات الثنائية وآلية التنسيق الثلاثي مع اليونان وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المملكة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية.