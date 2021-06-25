وزير المالية الأيرلندي: تحول في اللهجة بشأن مفاوضات بروتوكول بريكست

قال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو، إن هناك "تحولا في اللهجة" في المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، فيما يقترب الموعد النهائي لمزيد من الضوابط على البضائع المنقولة من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية.



وذكر دونوهو في مقابلة مع قناة "بلومبرج تي في" أن هناك "بعض الدلائل على حدوث تحول في اللهجة فيما يتعلق بموقعنا في الوقت الحالي".



وأضاف: "نحن بحاجة إلى تطبيق البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".



وسعت المملكة المتحدة إلى تمديد فترة السماح، المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، بشأن فحص اللحوم الباردة المنقولة من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية، والتي يدرسها الاتحاد الأوروبي.