تقرير: البابا الفخري بنديكت ضعيف جسديا ولكنه لائق عقليا

قال المطران جورج جاينسوين السكرتير الخاص للبابا الفخري بنديكت السادس عشر لبوابة الفاتيكان الإخبارية في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، إن البابا المتقاعد أصبح ضعيفا جدا بدنيا وإن قواه تضاءلت.



وقال جاينسوين: "إنه الضعف ببساطة، بطريقة ما، وهذا جزء من الاحتضار، كما نقول في بافاريا.



وقال جاينسوين إنه من الناحية العقلية، لا يزال الرجل البالغ من العمر 94 عاما لائقا، على الرغم من أن صوته أصبح أضعف.



واستقال جوزيف راتزينج، كما كان يعرف بنديكت عندما كان مدنياً، من منصبه كبابا في فبراير 2013، ويعيش في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان منذ ذلك الحين.



ويوم الثلاثاء المقبل، يحتفل بنديكت، الذي ولد في بافاريا بألمانيا، بالذكرى السبعين لترسيمه كاهناً.



وبهذه المناسبة، يفتتح معرض بالقرب من الفاتيكان اليوم الجمعة، مع أشياء وصور ومقاطع فيديو من حياة البابا السابق ككاهن.