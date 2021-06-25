مقدمة طلب إحاطة ضد التيك توك: مجتمعنا يتمتع بقيم وأخلاق عظيمة يجب الحفاظ عليها

قالت النائبة ولاء سعد عضو مجلس النواب، إن هناك انتشارًا ملحوظًا لتطبيقات إلكترونية وصفتها بـ«السيئة» ورأت أنها تحمل تأثيرات سيئة على المجتمع، وتحديدًا على الشباب.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن المجتمع المصري يتمتع بقيم وأخلاق عظيمة ويجب الحفاظ عليها، محذرة من انتشار مثل هذه التطبيقات بصورة غير طبيعية.



وأشارت النائبة، إلى أن هذه التطبيقات تتنافى مع الذوق العام والقيم المصرية، وذلك من خلال نشر فيديوهات غير أخلاقية لا تتماشى مع الثقافة المصرية، موضحة أن تطبيق التيك توك بات له شعبية كبيرة في فترة زمنية صغيرة ويستهدف فئة الشباب وصغار السن.



وأكدت أن «التيك توك» له تأثير كبير على حياة الأشخاص الذين يتصفحونه، رغم أن هذه التطبيقات ليست شريرة في حد ذاتها، إلا أن هناك إساءة واضحة لاستخدامها، على حد قولها.



ومن المقرر أن تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعًا يوم الثلاثاء المُقبل، لمناقشة عدة طلبات إحاطة، بينها طلب دراسة الآثار السلبية لتطبيق "التيك توك" ومحاولة وضع حلول لتجنبها ودراسة دور وزارة الاتصالات فى الرقابة مع الجهات المختصة لفحص المحتوى.





