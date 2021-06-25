تقترب الجامعات الحكومية والمعاهد من انتهاء امتحانات نهاية العام الجامعى الحالى وسط هدوء وعدم رصد مشكلات كبيرة قد تعطل من سير عمل اللجان الامتحانية، طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات والتى شددت على ضرورة الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، كما تواصل الجامعات تطعيم منتسبيها والتوسع فى الأماكن المخصصة لتلقى اللقاح للأساتذة والموظفين.

وفى جامعة القاهرة، قال عميد كلية الزراعة عمرو مصطفى، إنه لم يتقدم أى طالب باعتذارات عن الامتحانات مقارنة بمرحلة الوباء العام الماضى، فضلا عن عدم رصد أى حالات اشتباه خلال الامتحانات التى تم تقيسم طلابها على يومين لتقليل الكثافات، وتوزيع أكياس جل مجانية قبل دخولهم الكلية للتعقيم، وتوفير صناديق مغلقة لحفظ متعلقاتهم وهواتفهم بأرقام.

وأضاف مصطفى، لـ«الشروق»، أن الكلية تعقم أوراق الامتحانات لمدة ساعة داخل غرف مخصصة، قبل تناولها من قبل الكنترول والتصحيح، موضحا أنه يتم التصحيح وتسجيل النتيجة على سيستم الكلية خلال 72 ساعة من تصحيح أستاذ المادة، وسيتم إعلان النتيجة النهائية عقب انتهاء الامتحانات بحوالى 3 أو 4 أيام على أقصى تقدير.

وأكد أن الكلية تواصل مع الجامعة تطعيم منتسبيها من الموظفين وتوسعت فى ذلك، حيث بدأ التطعيم للأساتذة فوق سن الستين عاما فى قصر العينى، وفى الوقت الحالى وفرت الجامعات مقرات داخل 4 كليات لتوفير اللقاح.

فى سياق متصل، أعلن رئيس جامعة حلوان ماجد نجم، استمرار توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وطلاب الكليات الطبية (الطب ــ الصيدلة ــ التمريض)، بالتعاون مع المسئولين بوزارة الصحة، وتم تخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة فى الصالة المغطاة، وقاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسى لإدارة الجامعة.