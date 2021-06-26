 محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بمركز الفرافرة - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بمركز الفرافرة

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 11:44 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 11:44 م

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، أوائل الشهادة الإعدادية بمركز الفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور جهاد متولي نائب رئيس مركز الفرافرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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