محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بمركز الفرافرة

الأكثر قراءة
سد النهضة.. الخارجية الأمريكية: لن نترك 100 مليون مصري بدون مياه
تعرف على شروط دخول مصر بعد تلقي لقاح كورونا.. والتحليل لغير حاملي شهادة التطعيم
تفاصيل كشف عصابة نائب العفاريت علاء حسانين لتجارة الآثار.. صور وفيديو
عمرو وردة يحتفل بخطوبته في أجواء عائلية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
نعمليس بعدغير مقتنع باللقاح
النتـائـج
تصويت
كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، أوائل الشهادة الإعدادية بمركز الفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور جهاد متولي نائب رئيس مركز الفرافرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.