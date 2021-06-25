 رئيس النواب الليبي: حل الأزمة الليبية يكون بإجراء الانتخابات المباشرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس النواب الليبي: حل الأزمة الليبية يكون بإجراء الانتخابات المباشرة

عقيلة صالح
عقيلة صالح
أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 8:23 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 8:23 م

أكد رئيس مجلس النوب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، أن حل الأزمة الليبية يكون بإجراء الانتخابات المباشرة وليس بأي شكل آخر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط، التي وصلها مساء أمس الخميس، حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

وأوضح صالح، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، أن الرئيس عندما يكون منتخب من الشعب بشكل مباشر يكون ممثلا لكل الشعب الليبي ومستمد شرعيته من الشعب، ويكون رئيسا لكل الليبيين وليس لمجموعة من مجلس النواب ومجلس الدولة أو أي جسم آخر وبإمكانه العمل على تحقيق المصالحة ورد الحقوق لأصحابها، وبذلك تتوحد مؤسسات الدولة تحت شرعية محلية ودولية.

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