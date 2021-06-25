 السجن 22.5 عام للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد - بوابة الشروق
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السجن 22.5 عام للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد

جورج فلويد
جورج فلويد
واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 10:09 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 10:23 م

صدر اليوم الجمعة حكم على ضابط الشرطة الأمريكي السابق ديريك شوفين بالسجن لمدة 5ر22 عاما، لمقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابولس الأمريكية.

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