إبقاء باكستان على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب برغم احراز تقدم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة مراقبة دولية، اليوم الجمعة، إن باكستان ستظل على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب حتى تنفيذ مبادئ توجيهية وقائية بشكل كامل، مشيدة بما حققته إسلام أباد من تطورات مهمة، لكن دعتها إلى استكمال المهمة.

وأشادت مجموعة المهام الخاصة للعمل المالي "فاتف"، وهي هيئة حكومية دولية، بتحقيق باكستان لتقدم في 26 من أصل 27 توصية.

وقال ماركوس بلاير رئيس المجموعة إن "باكستان حققت تقدما كبيرا وعالجت إلى حد كبير معظم الإجراءات."

لكن بلاير قال إن خطة العمل بشأن الإرهاب المالي ما زالت بحاجة إلى استكمال.

وجاء حديثه بعد اجتماع في باريس لبحث قضايا متعلقة بالأنظمة المالية العالمية بما في ذلك تمويل الإرهاب.



