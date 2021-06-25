ضبط سيدة لاستيلائها على نحو 3 ملايين جنيه بدعوى توظيف الأموال بكفر الشيخ

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على سيدة، لاستيلائها بالاشتراك مع أخرى، على نحو 3 ملايين جنيه من عدد من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، بدعوى توظيف الأموال.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، قد تلقت بلاغا من عدد من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، بقيام سيدتين، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

وتوصلت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا الى صحة الواقعة، وقيام سيدتين مقيمتين بمحافظتى الغربية، والجيزة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة التبغ والسجائر؛ حيث تمكنتا من الحصول على 2,948,000 من الشاكين، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال، وإلتزامهن مع الشاكين فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما توقفن عن السـداد ورفضا رد أصل المبلغ المالي المسـتولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمة الاخرى.