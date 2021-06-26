سمية الخشاب: نجحت في مسلسل موسى لأني أعبر عن الوجه الشرقي المصري

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن مسلسل موسى الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، حقّق نجاحًا كبيرًا، ووصفته بأنه كان عملًا صعبًا ورائعًا وعبّر عن حالة متكاملة لحقبة الأربعينيات.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «أون سيت» على شاشة «on»، مساء الجمعة، أن مخرج المسلسل محمد سلامة كان مهتمًا بكافة التفاصيل خلال تصوير العمل الذي وصفت كواليسه بأنها كانت أكثر من رائعة، مشيرة إلى أن «روحًا جميلة» جمعت بين كافة المشاركين في المسلسل.

واعتبرت سمية، أن توافر كل هذه العوامل قاد في النهاية إلى نجاح المسلسل، ورأت أن شخصية «حلاوتهم» التي جسّدتها في المسلسل حققت نجاحًا كونها - أي سمية - تعبر عن الوجه الشرقي ذات الملامح المصرية.

وأوضحت أن إطلالتها في المسلسل كانت معبرة عن طبيعة الحقبة التي تدور حولها أحداث العمل بما في ذلك لون شعرها والفساتين التي ارتدتها، إلى جانب طريقة الكلام خلال العمل.

ودون أن تكشف أي تفاصيل، أوضحت سمية أنها ستشارك في عمل درامي جديد، وستطرح عملًا غنائيًّا جديدًا وذلك بعد طرحها مؤخرًا أغنية باوعدك مع مغني المهرجانات عمر كمال.

يُشار إلى أن مسلسل موسى، عُرض في شهر رمضان الماضي، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



