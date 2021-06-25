تقرير: الائتلاف البولندي الحاكم قد يفقد أغلبيته البرلمانية

ذكر موقع "أونيت دوت بي إل" الإخباري البولندي أن الائتلاف الحاكم في البلاد قد يفقد أغلبيته البرلمانية حيث يستعد ثلاثة نواب للانشقاق وتشكيل حزبهم الخاص.



ومن المقرر أن يعقد النائب زبيجنيو جيجينسكي، وهو أحد المنشقين الثلاثة المحتملين، مؤتمرا صحفيا في الساعة الواحدة ظهرا في وارسو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ومن شأن مثل هذا الأنشقاق أن يقلص عدد مقاعد الكتلة البرلمانية لحزب القانون والعدالة الذي يضم حزبين صغيرين إلى 229 من 460 مقعدا في مجلس النواب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستمر الحكومة في الحكم بمساعدة نواب مستقلين.



ويشهد ائتلاف القانون والعدالة الذي تم تأسيسه قبل ست سنوات، خلافات بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك دور بولندا في الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى إنعاش النمو.



كان زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي قد صرح في نيسان/ أبريل الماضي أنه على الرغم من التوترات، فإنه لا يتوقع إجراء انتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية في أواخر عام 2023.