خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوف إيران بركت الوطني

تلقى قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة الجرعة الأولى من لقاح "كوف إيران بركت" الوطني، لتصبح إيران واحدة من الدول الست المنتجة للقاحات المضادة لكورونا في العالم.

وأشار خامنئي إلى عدم رغبته في التطعيم بلقاح غير إيراني وانتظاره اللقاح الإيراني المضاد لكورونا، مؤكدا ضرورة الاعتزاز بهذه المفخرة الوطنية، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).

وأضاف: "بالطبع لا مشكلة في استخدام اللقاحات الأجنبية إلى جانب اللقاحات الإيرانية إذا ما اقتضت الحاجة، ولكن يجب الاعتزاز باللقاح الإيراني وتثمين جهود جميع العلماء الشبان المثابرين الذين عكفوا على إنتاج هذا اللقاح وكافة المراكز الأخرى التي تعمل على انتاج لقاحات مضادة في البلاد".