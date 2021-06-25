نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم استقرارا، في سوق العبور للجملة وفقا للاتي : .
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
أسعار الطماطم ترواحت بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.
أسعار البطاطس تراوحت بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت الكوسة بين 3 إلى 5 جنيهات.
والفاصولياء تراوحت بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 1.5 إلى 2 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي تراوحت من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي تراوحت من 2 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي تراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة مستقرة على النحو التالي:
استقر البرتقال الصيفي ليسجل 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 5 إلى 10جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و 12 جنيها.