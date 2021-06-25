نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم استقرارا، في سوق العبور للجملة وفقا للاتي : .

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

أسعار الطماطم ترواحت بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.

أسعار البطاطس تراوحت بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت الكوسة بين 3 إلى 5 جنيهات.

والفاصولياء تراوحت بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 1.5 إلى 2 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي تراوحت من 2 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي تراوحت من 2 إلى 5 جنيهات.

الخيار البلدي تراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة مستقرة على النحو التالي:

استقر البرتقال الصيفي ليسجل 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 5 إلى 10جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و 12 جنيها.