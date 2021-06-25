 سريلانكا: سفينة حاويات تجنح في المحيط الهندي بعد حريق - بوابة الشروق
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سريلانكا: سفينة حاويات تجنح في المحيط الهندي بعد حريق

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 1:26 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 1:26 م
شب حريق في سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا في المحيط الهندي، في منتصف الطريق بين سريلانكا ومضيق ملقا، حسبما ذكرت متحدثة باسم البحرية السريلانكية اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة إنديكا سيلفا إن الحريق نشب ليلة الخميس/ الجمعة في غرفة المحركات بسفينة الحاويات "إم إس سي ميسينا"، التي توجد حاليا على مسافة 480 ميلا بحريا قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا.

وأضافت أن السفينة التي كانت في طريقها من كولومبو إلى سنغافورة ظلت معطلة و عائمة صباح اليوم.

وفي الشهر الماضي، غرقت سفينة حاويات سنغافورية على بعد 18 كيلومترا شمال ميناء كولومبو بعد اندلاع حريق بها في 20 أيار/ مايو، مما تسبب في تلوث بيئي كبير وأضرار بالحياة البحرية، حيث جرف التيار أكثر من 100 جثة لسلاحف بحرية إلى الشاطئ حتى الآن.

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