تداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة بدمياط

استقبل ميناء دمياط 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3969 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم / الجمعة / أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و510 أطنان تشمل : 10500 طن صاج و 3125 طن يوريا و 885 طن فوسفات ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21 ألفا و565 طنا تشمل : 845 طن خشب زان و 6720 طن كلوريد ايثلين و 14000 طن حبيبات حرق أفران صب .

وأوضحت ان إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 434 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ، وإيطاليا ، وسلوفينيا ، وألمانيا ، و سريلانكا ، وهولندا ، و الصين ، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 264 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2050 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 33 ألفا و16 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21 ألفا و590 طنا ، كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية .