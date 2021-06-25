علق النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على تقدمه بطلب إحاطة لغلق المواقع الإباحية في مصر، قائلًا إن ما ما دفعه هو انعدام الرقابة على استخدام الإنترنت ما جعل البعض يتوجه لاستعماله بصورة سيئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، إنه يتم استخدام الإنترنت حاليًا فيما لم يخصص له، مشيرًا إلى أهمية استعماله في المعرفة والعلم وليس للدخول لمواقع لا أخلاقية.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المواقع الإباحية في مصر، متابعًا: «من العار علينا كعرب لما يحب المنحرفين يدخلوا تلك المنصات يدخلوها من خلال شبكة الاتصالات المصرية».

وأضاف أن هناك عددًا من الدول العربية تمكنت من حجب تلك المواقع الإباحية كالسودان وقطر والبحرين وليبيا والإمارات، لافتًا إلى التأثير لتلك المواقع في دمار البيوت.

وأوضح أن مصر تواجه إرهابًا أخلاقيًا متمثل في تلك المواقع، متوقعًا تطبيق الطلب في مصر حتى لو ارتفعت تكلفته.

وأشار إلى مسؤولية غلق المواقع الإباحية تقع على عاتق وزارة الاتصالات، مضيفًا أنها تمكنت مسبقًا من حجب مواقع الإرهاب الفكري، ما يجعلها مؤهله لتحقيق طلبه على أرض الواقع.



