الأمن العراقي يضبط صواريخ RBG7 في كركوك

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط صواريخ RBG7 بعمليات تفتيشية في محافظة كركوك.

وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش واسعة في قرية بريج العليا بقضاء الحويجة بكركوك، أسفرت عن العثور على 3 صاروخ قاذفة (RBG7)، وقذيفة هاون 120 ملم".

في السياق، أشار البيان إلى "شروع قوة من اللواء العاشر للفرقة بواجب تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول بقضاء الحويجة تم العثور خلالها على صاروخين (RBG7)".

وبحسب البيان، فقد نفذ اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة عملية أمنية لتفتيش وتطهير منطقة المظهورية بقضاء الحويجة أسفرت عن العثور على 4 قذائف هاون مختلفة الأنواع، وصاروخين SPG9، مؤكداً رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.