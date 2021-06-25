سافران الفرنسية تدرس إقامة مركز لصيانة محركات الطائرات في الهند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تدرس شركة الصناعات الجوية الفرنسية سافران إقامة مركز لصيانة محركات الطائرات في الهند بعد بعد فوزها في الشهر الماضي بالاشتراك مع شركة جنرال إلكتريك بصفقة ضخمة مع الهند.

يستهدف المشروع خدمة عملاء شركة سي.إف.إم إنترناشيونال التي اختارتها شركة الطيران الهندية إندي جو لتوريد محركات لصفقة طائراتها الجديدة التي تضم 310 طائرات أيه 320 من شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم الشركة الفرنسية القول إن القرار النهائي بشأن توقيت أي مشروع سيرتبط بتعافي صناعة الطيران العالمية والطلب على صيانة المحركات وخدمات الإصلاح والتجديد بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد التي وجهت ضربة قوية لصناعة الطيران العالمية.

ونقلت بلومبرج عن مصدر مطلع القول إن شركة سي.إف.إم اختارت مدينة حيدر أباد جنوب الهند ومطار تحت الإنشاء بالقرب من العاصمة نيودلهي كموقعين محتملين لمشروع مركز الصيانة.

وسيعزز هذا المشروع البنية التحتية لقطاع الطيران في الهند ويوفر منصة لمزيد من النمو في أحد الأسواق الرئيسية للنمو طويل المدى لشركتي أيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية لصناعة الطائرات.

كانت شركات الطيران في الهند قد تعاقدات على شراء مئات الطائرات قبل تفشي جائحة كورونا في مارس من العام الماضي.