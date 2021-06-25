مؤسسة المرأة الأفريقية توقع بروتوكول تعاون مع مجلس الشباب المصرى

وقعت مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مجلس الشباب المصرى برئاسة الدكتور محمد ممدوح، لدعم الشباب فى كافة المجالات التنموية، وتطوير الحركة الشبابية المصرية من أجل إعداد وتأهيل جيل جديد من الشباب قادر على حمل لواء التنمية والنهوض بمستقبل الشباب المصرى.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز قدرات المرأة في كافة المجالات التنموية وتقديم الدعم والمساندة للمرأة بالقارة السمراء، من خلال مجال تقديم المعلومات والاستشارات، وتبادل الخبرات والتدريب المشترك بين الطرفين، وتفعيل المبادرات.