 المبعوث الأمريكي لليبيا: سنواصل دعم الانتخابات وسحب المرتزقة ‏والمقاتلين الأجانب - بوابة الشروق
الجمعة 25 يونيو 2021 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

المبعوث الأمريكي لليبيا: سنواصل دعم الانتخابات وسحب المرتزقة ‏والمقاتلين الأجانب

السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند
السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند
أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 11:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 11:28 ص

قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، "إن ‏المجتمع الدولي أظهر في برلين، دعمه الواسع، لانتخابات 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر 2020 لوقف ‏إطلاق النار".‏

وأوضح نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا ‏على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث)، أن الولايات المتحدة ‏ستواصل متابعة الالتزام بسيادة واستقلال ليبيا، مضيفا بلاده ستواصل العمل مع الشركاء ومن خلال ‏الأمم المتحدة، لدعم الاستعدادات للانتخابات وسحب القوات ‏الأجنبية المرتزقة، بداية بانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن ‏التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق ‏النار.‏

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك