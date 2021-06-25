نقل الصحفي البيلاروسي المعارض وصديقته المسجونين إلى الإقامة الجبرية

أكدت السلطات في بيلاروس اليوم الجمعة أنه تم نقل الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيجا، اللذين تم اعتقالهما عقب إجبار طائرة "ريان إير" على الهبوط في بيلاروس، إلى الإقامة الجبرية.



ووفقا للجنة التحقيق، أدلى الاثنان بـ"اعترافات متسقة" ووافقا على التعاون مع المحققين.



وكان تم الكشف عن الخطوة أولا من جانب والدة المدون المعارض وزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا في وقت سابق اليوم الجمعة.



وقالت ناتاليا بروتاسيفيتش، التي تعيش في المنفى في بولندا، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ابنتها، التي تعيش في مينسك، قادت سيارتها إلى عنوان تم إعطاؤه لها مساء أمس الخميس حيث التقت بشقيقها وأحضرت له الطعام والملابس.



لكن الأم قالت إن الأسرة والمحامين لم يتلقوا تحديثات رسمية من السلطات البيلاروسية بشأن وضع رومان. وتعتمد الأسرة بدلا من ذلك على قنوات خاصة للحصول على المعلومات.



وأشارت إلى أن اتهامات المدعي العام ضد نجلها ما زالت قائمة. وتتهم القيادة المستبدة في مينسك المدون (26 عاما) بالوقوف وراء اضطرابات جماعية ضد الرئيس الذي في السلطة منذ فترة طويلة، ألكسندر لوكاشينكو، وبالتالي "ينتهك بشكل صارخ للنظام العام"، من بين أمور أخرى.



وأكدت السفارة الروسية في مينسك أن المواطنة الروسية سابيجا قيد الإقامة الجبرية، إلا أن السلطات في العاصمة البيلاروسية لم تعلق بعد.



وقال محامي سابيجا لشبكة دوزهد الإذاعية المستقلة على الإنترنت إنها تمكنت من مقابلة والديها في مطعم في مينسك، لكن كانت هناك قيود معينة بسبب الإقامة الجبرية.



وقال المحامي لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إنه تم منع موكلته من استخدام الاتصالات عبر الإنترنت وأنها تخضع للمراقبة.



وعزا هذه التطورات إلى اجتماع عقد بين لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ووفقا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فإن السلطات في بيلاروس وحدها هي المسؤولة عن قرار نقل الاثنين إلى رهن الإقامة الجبرية، بينما واصل دبلوماسيون روس تمثيل مصالح سابيجا.



ووصفت تيخانوفسكايا الوضع بأنه "بشرى سارة"، لكنها أضافت: "الإقامة الجبرية.. هذه ليست حرية".



وقالت إن بروتاسيفيتش وسابيجا ما زالا يواجهان اتهامات وهما "رهائن" لدى نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.