سائحة روسية تشكر أطباء مستشفى مطروح العام على الخدمة العلاجية المتميزة

قال الدكتور صبري شعبان، مدير مستشفى مطروح العام، إن إحدى السائحات الروسيات وجهت الشكر لطاقم الأطباء والتمريض، نظرًا الخدمة العلاجية المتميزة التي لاقتها إثر تعرضها لحادث في عام 2019، على طريق مطروح سيوة؛ مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

وأوضحت السائحة الروسية، خلال زيارتها اليوم الخميس، أنها شعرت أثناء الحادث بأها في منزلها وسط عائلتها، ورغم أنها كانت بمفردها أثناء الحادث، فإن العاملين الموجودين بالمستشفى وطاقم العمل قدموا العلاج لها، وشعرت حينها بأنها وسط أسرتها.

وتابعت أنه بعد تلقيها العلاج، وتم وضع الجبس في يدها وقدمها، وتوجهت إلى روسيا، وأثنى الأطباء هناك على مراحل العلاج التي مرت بها.

وكانت السائحة الروسية وصلت إلى مستشفى مطروح العام لتقديم الشكر لطاقم التمريض وكل العاملين بالمستشفى تقدير لجهودهم في علاجها، وتقدمت بالشكر لكافة العاملين على ما تم تقديمه من جهود في علاجها.