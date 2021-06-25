وفاة 5 أشخاص على الأقل إثر إعصار في التشيك

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم بعدما أحدث إعصار نادر وأمطار غزيرة دمارا بجنوب شرق جمهورية التشيك، حسبما أعلنت الشرطة وهيئات الطوارئ اليوم الجمعة.



وأصيب نحو 200 شخص، يتلقى 60 منهم العلاج في المستشفيات، وفقا للسلطات.



ودمر الإعصار سبع قرى في منطقة مورافيا الجنوبية مساء أمس الخميس، وعددا من المنازل والأسطح. وألحقت الرياح اضرارا بالنوافذ والسيارات.



وواصلت قوات الطوارئ البحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض اليوم الجمعة، فيما تنقل المئات من رجال الإطفاء من منزل لآخر.



وأرسل الجيش التشيكي جنودا ومعدات ثقيلة إلى المنطقة للمساعدة في عمليات البحث والأنقاذ.