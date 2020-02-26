وزير المالية اليوناني: الحكومة استعدت للسيناريو الأكثر تطرفا بسبب كورونا

قال وزير المالية اليوناني، كريستوس ستايكوراس، اليوم الجمعة، إن الحكومة خصصت أكثر من 4 مليارات يورو في إطار خطة طوارئ للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن عودة ظهور إصابات بفيروس كورونا في النصف الثاني من العام.

وأضاف ستايكوراس: "نحن مستعدون، في أي لحظة، حتى لأكثر السيناريوهات تطرفا"، حسبما أوردت صحيفة كاثميريني اليونانية.

وأوضح أن الوزارة تستعد لمجموعة من الإجراءات بقيمة إجمالية 4.5 مليار يورو لدعم الشركات والأسر في حالة الإغلاق والقيود الجديدة التي فرضتها الزيادة في الإصابات، والتي ربما تبدأ في الخريف.

وشدد على أن الإجراءات، مصممة لمساعدة قطاعات الاقتصاد التي تضررت من الوباء فقط.

وقال: "خلال عامين في الحكومة، عززنا خزائن البلاد بـ 41 مليار يورو".