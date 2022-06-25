محافظ البحيرة يكشف جهود القافلة السكانية بقرية عزير بوادي النطرون

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال المحافظ في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون نظمت بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة قافلة سكانية شاملة بقرية عزير بمنطقة قرى الخريجين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:

الطب البيطري: رش عدد 400 رأس اغنام و50 رأس أبقار و50 رأس جاموس، بالإضافة إلى كشف باطنة 30 رأس أبقار، 20 رأس جاموس، و100 رأس أغنام.

الصحة: الكشف على السيدات من خلال العيادة المتنقلة، وتقديم المشورة لعدد 7 منتفعات، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

التموين: توزيع 50 أسطوانة بوتاجاز بسعر المصنع، والرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية

المشاركة المجتمعية: توزيع مساعدات غذائية وملابس على الأسر الأكثر احتياجا.

النظافة: حملة لجمع القمامة ورفع التجمعات بنطاق القرية بواسطة معدات وسيارات الوحدة المحلية.

كما تم خلال القافلة عقد️ ️ندوة توعوية حول أخطار الزيادة السكانية، والزواج المبكر، والأمية ضمن الحملة التثقيفية "الخلفة مسؤولية، شارك في التنمية".