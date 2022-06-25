 بالفيديو.. مليونير من غانا يهدم قصرا بناه لزوجته بعد أن طلقها - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مليونير من غانا يهدم قصرا بناه لزوجته بعد أن طلقها


نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 12:16 م | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 12:16 م

انتهى خلاف بين مليونير من غانا وزوجته إلى الطلاق، إلا أن الزوج كان قد بنا قصرا فخما لزوجته على أرض تملكها هي في العاصمة أكرا، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وبعد الطلاق حرك الزوج دعوى قضائية طلب فيها حيازة الأرض التي شيد عليها القصر، حيث إنه لا يستطيع بطبيعة الحال نقل المبنى من أرض طليقته.

رفضت المحكمة الحكم له بالحق في الأرض، وأصبح عليه أن يتخلى عن القصر نظرا لعدم أحقيته في الأرض، فما كان من الزوج إلا أن أحضر معدات ثقيلة لهدم القصر حتى لا يتركه لطلقيته تتمتع به.

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية هدم القصر الذي ظهر فخما وضخما للغاية، فيما يظهر في المقطع قطع من الأثاث خارج القصر تم إخراجها قبل تنفيذ الهدم.

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