أفاد الإعلام الرسمي الصيني، اليوم السبت، بأنَّ أكثر من 3.75 مليون شخص تضرّروا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة قوانغشي، ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، جنوبي الصين.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن منطقة قوانغشي شهدت سقوط أمطار غزيرة 6 مرات خلال موسم الفيضان هذا العام، وتسببت تدفقات المياه الناجمة في كوارث لـ3436 منزلًا، ودمرت 159300 هكتار من المحاصيل.

وتجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة 12.48 مليار يوان (نحو 1.86 مليار دولار أمريكي).

ويُتوقَع أن تضرب المزيد من الأمطار الغزيرة والأعاصير منطقة قوانغشي، حسبما ذكر مسؤول من مركز السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بالمنطقة.