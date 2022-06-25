العراق: تسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مليونين و338 ألفا 109، في حين استقرت حالات الوفاة عند 25 ألفا و229 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل شفاء 281 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و305 آلاف و799.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 6434 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 10 ملايين و827 ألفا و868 شخصا.