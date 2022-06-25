أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بأنه تم في موسكو إعداد أكثر من 160 غرفة باردة مجهزة بالمكيفات ومياه الشرب.

وكتب سوبيانين في صفحته على "تيليجرام"، اليوم السبت: "يمكنك الانتظار حتى ذروة الحرارة في مراكز الخدمة الاجتماعية، أعددنا أكثر من 160 غرفة باردة مزودة بمكيفات هواء ومياه شرب، إذا شعرت بتوعك، يمكنك طلب الإسعافات الأولية الطبية".

وأضاف أن الغرف الباردة تعمل من الإثنين إلى الخميس ابتداء من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 20:00 مساء ويوم الجمعة حتى الساعة 18:45 مساء ويوم السبت حتى الساعة 16:00.

وأوضح أنه بدأ في 17 محطة مترو الأنفاق في العاصمة الروسية توزيع مياه الشرب، فيما تعمل مكيفات الهواء بنظام صيفي.

وارتفعت درجة الحرارة في العاصمة الروسية اليوم السبت، إلى 27.8 درجة، الأمر الذي يجعل هذا اليوم الأكثر حرارة في موسكو منذ بداية الصيف الجاري.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجة الحرارة في الأيام القريبة القادمة إلى ما بين 31 و33 درجة.