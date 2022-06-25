أمين عام الناتو يرجح انتهاء الحرب في أوكرانيا على طاولة المفاوضات

رجح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس شتولتنبرج، أن تنتهي الحرب في أوكرانيا عن طريق المفاوضات، وقال إن الحلف ليس في حرب شاملة مع روسيا، رغم دعمه لأوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا.

وأوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية مقتطفات من مقابلة أجراها شتولتنبرج مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية ونٌشرت اليوم السبت، قال فيها "في الغالب ستنتهي هذه الحرب على طاولة المفاوضات"، مضيفًا "نحن مسؤولون عن إعطاء أوكرانيا أقوى وضع ممكن ومساعدتها على أن تظل دولة أوروبية ذات سيادة ومستقلة".

وأوضح قائلًا "أفضل طريقة للقيام بذلك هي تقديم دعم عسكري واقتصادي قوي وتعزيز العقوبات القاسية على روسيا".

وبين شتولتنبرج "نحن نساعد الأوكرانيين، لأنهم يطلبون ذلك"، مضيفًا "ليست هناك حرب شاملة بين الناتو وروسيا". لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "دائمًا ما يكون من المجازفة اعتبار السلام أمرًا مفروغًا منه".