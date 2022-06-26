 رئيس الجزائر يستقبل أمير قطر بوهران - بوابة الشروق
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رئيس الجزائر يستقبل أمير قطر بوهران


نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 11:46 م | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 11:46 م
قال التلفزيون الجزائري إن الرئيس عبد المجيد تبون، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، بمطار مدينة وهران.

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