جونسون يلمح إلى إصلاح سوق الطاقة بالمملكة المتحدة وسط ارتفاع التضخم

اقترح رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون إصلاح أسواق الطاقة في البلاد في محاولة للتخفيف من ارتفاع الأسعار الذي جعل العديد من الأسر البريطانية تواجه ما يسمى بفقر الوقود، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



ويتم توليد الكثير من الكهرباء في المملكة المتحدة عن طريق الغاز الطبيعي، ويتم ربط ما يدفعه المستهلك بما يطلق عليه السعر الهامشي للغاز، حسبما ذكر جونسون في مقابلة إذاعية بثتها محطة"بي بي سي 4".



وأضاف أن تغيير النظام قد يقلل الأسعار، "يتم فرض تكلفة أسعار الغاز على السكان على أساس أقصى حد للسعر الهامشي للغاز، وهذا بصراحة أمر سخيف".