أطلقت الشرطة الأمريكية، قنابل الغازات المسيل للدموع من نوافذ مبنى الكابيتول في ولاية أريزونا لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المبنى احتجاجا على إلغاء حق الإجهاض.



وتجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مبنى الكابيتول في مدينة فينيكس منددين ومؤيدين لقرار المحكمة العليا إلغاء حق الإجهاض.



وجرت المظاهرات في الوقت الذي كان المشرعون فيه يعملون داخل المبنى لاستكمال جلسة 2022.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضباط فتحوا النار عندما بدأ العديد من المتظاهرين بقرع الأبواب الزجاجية للمبنى.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد انتقد القرار بإبطال حق المرأة في الإجهاض، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.



وأضاف في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم "إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد".