العراق: عمليات استباقية أسفرت عن مقتل إرهابيين في مدن قضاء طوزخورماتو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت، قيام قوات الرد السريع والعمليات الخاصة بسلسلة عمليات استباقية في قرى ومدن قضاء طوزخورماتو، أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية - "إن قوات الرد السريع والعمليات الخاصة استهدفت الإرهابيين في منطقة طوزخورماتو"، مؤكدا أن القوات استطاعت السيطرة على المنطقة وتأمينها.

وأضاف الخفاجي أن القوات استطاعت قتل الكثير من الإرهابيين، وإلقاء القبض على العديد منهم، مما أدى إلى شل حركة التنظيم الإرهابي.

وأوضح أن العمليات شملت البحث وتفتيش السلاسل الجبلية والوديان إلى جانب تفكيك عدد من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية في المناطق الزراعية والمسطحات المائية.