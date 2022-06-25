رئيس بلدية كييف يطالب بإيضاح بعد سلسلة مقاطع الفيديو المزيفة

أصدر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، طلبا للتوضيح بعد سلسلة من مقاطع الفيديو المزيفة التي خدعت رؤساء بلديات في عواصم أوروبية، للاعتقاد بأنهم يتحدثون معه.



وقال كليتشكو في مقطع فيديو، تم تداوله عبر صحيفة /بيلد/ اليوم السبت "هذه طاقة إجرامية. يجب التحقيق بشكل عاجل مع من يقف وراءها".



وأضاف أنه لا يحتاج على الإطلاق إلى مترجم للمحادثات باللغة الألمانية أو الإنجليزية.



وقال عمدة فيينا ميخائيل لودفيج إنه استشعر غرابة في الصوت خلال المحادثة التي اعتقد أنه يجريها مع كليتشكو.



وقال لودفيج لقناة "أو آر إف" إن الرجل الذي اعتقد أنه عمدة كييف أصبح لحوحا بشكل غير عادي عند نهاية المكالمة.



ووصف لودفيج الواقعة بالمزعجة ولكنها "ليست مشكلة كبيرة" بالوضع في الاعتبار أنهم لم يتناولوا أي قضايا صعبة.



وقال متحدث باسم لودفيج لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) إن لودفيج تلقى الدعوة للمكالمة من كييف التي يفترض أنها لشكره على مساعدة أرسلتها فيينا، مضيفا أن هذا أمر معتاد.



وقال الناطق "المحادثة أجريت بالإنجليزية وهو ما كان غريبا بشكل لا يمكن إنكاره".



وبدأ مسؤولو الأمن الألمان في وقت سابق، تحقيقات في شخص بدا أنه كليتشكو وتحدث مع عمدة برلين فرانسيسكا جيفي.



وتفترض الشرطة، بحسب أحد المتحدثين باسمها، أن الحادث ذو دوافع سياسية. والشرطة الرسمية مسؤولة عن الجرائم ذات الدوافع السياسية.



وتشككت عمدة برلين جيفي خلال اتصال بالفيديو أمس الجمعة فيما إذا كانت مرتبطة بالفعل بعمدة كييف كليتشكو كما كان مخططا أم لا.



وانتهت المحادثة قبل أوانها.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الشيوخ في ولاية برلين، ليزا فريريكس، مساء أمس: "خلال الربع الأول من الساعة كان الأمر غير واضح على الإطلاق".



ولكن بعد ذلك أثيرت بعض القضايا التي جعلت جيفي تتشكك في أمر محدثها.



وذكرت فريريكس بالقول: "كان الأمر يتعلق بحقيقة أنه أشار إلى محادثة مزعومة مع السفير (أندريه) ميلنيك، وسأل كيف نرى أن الكثير من الأوكرانيين يريدون التسلل إلى المزايا الاجتماعية في برلين".



وفي مدريد أيضا سرعان ما شكك العمدة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا في مكالمة بالفيديو مع العمدة المزعوم كليتشكو وقام على الفور بقطع المحادثة، كما أكد المتحدث باسم مكتب عمدة المدينة دانييل باردايو كوليبروك.