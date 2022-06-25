زيلينسكي: سأكافح من أجل إطلاق سراح مقاتلين أمريكيين أسرتهما روسيا

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المقاتلين الأمريكيين اللذين أسرتهما روسيا وهما يقاتلان في أوكرانيا ضد غزو موسكو للبلاد، بأنهما بطلان.

وأكد زيلينيسكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، وقال إنه سوف يكافح من أجل إطلاق سراحهما.

وأعلنت أسرتا المقاتلين ألكسندر دروك وآندي هاين الاثنين في عداد المفقودين في وقت سابق الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت الحكومة الأوكرانية في مارس الماضي إن حوالي عشرين ألف شخص من مختلف أنحاء العالم استجابوا لنداء كييف وانضموا إلى فيلق أوكرانيا الدولي للقتال ضد القوات الروسية.

وقال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن الرجلين يواجهان عقوبة الإعدام، وأعرب عن اعتقاده أن اتفاقيات جنيف ربما لا تطبق عليهما، حيث إن موسكو لا تعتبرهما جزءا من الجيش الوطني الأوكراني.